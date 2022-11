Antwerpse supportersclub komt aan in Dubai voor WK: "Goedkoper om hier te verblijven en voor elke wedstrijd op en neer te vliegen"  

75 supporters van de Antwerpse supportersclub Devils 2 Galaxy zijn vertrokken naar het WK Voetbal in Qatar. Ze zijn echter aangekomen in Dubai. Ze hebben gekozen voor die staat als uitvalsbasis omdat het veel goedkoper is. "We zijn te gast in een land met andere wetten en gewoonten. Als je je daaraan houdt en respect toont, kan er niet veel mislopen", vindt reisleider Dimitri Ramondino.