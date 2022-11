Brandweer houdt geslaagde oefening in nieuwe gevangenis van Dendermonde

Een oefening moet net aantonen dat de plannen ook in realiteit kunnen omgezet worden. Maar dat was het geval, bevestigt Van Droogenbroeck: "Het is allemaal vrij vlot verlopen. Wij hebben ook uitgeprobeerd waar we de voertuigen best konden plaatsen en hoe we best aanrijden. Maar ook hoeveel slangen we bijvoorbeeld nodig hebben om tot aan de verste cel te geraken en dergelijke. En met de informatie die we ingezameld hebben, kunnen we nu interventieplannen opmaken."

Dit is de eerste keer dat de brandweer kon oefenen in de nieuwe gevangenis, maar dergelijke oefeningen moeten regelmatig herhaald worden om ook nieuwe brandweermensen het gebouw te laten kennen en om de opgedane ervaring fris te houden.