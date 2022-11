CHECK- Is er gefoefeld tijdens openingsmatch en stopt Ronaldo bij sportief succes? Deze (nep)verhalen over WK gaan rond 

Het was de Amerikaanse sportzender ESPN die het gerucht de wereld in hielp (zie de afbeelding hierboven). De zender verwijst daarvoor naar het inmiddels beroemde en beruchte interview dat de Portugees had met de Britse tv-persoonlijkheid Piers Morgan. Maar de quote die ESPN aan Ronaldo toeschrijft, is volledig uit de context getrokken.

In werkelijkheid legde Morgan de aanvaller een scenario voor. "De finale is Portugal - Argentinië", zo fantaseerde hij. "Het staat 2-2. Messi scoorde er twee, jij scoorde er twee. In de laatste minuut maak jij jouw hattrick compleet en wint de wereldbeker."

Je ziet Ronaldo glunderen. "Dat is veel te goed. Een te mooie droom", antwoordt hij. "Het maakt mij eigenlijk niet uit wie scoort. Desnoods de doelman, dan ben ik de gelukkigste man ter wereld. Maar als wat jij zegt gebeurt? Dan stop ik gewoon met voetballen. Met pensioen. 100 procent", lacht Ronaldo luid. Uit het fragment blijkt duidelijk dat beide mannen luidop fantaseren en niet serieus praten over het einde van Ronaldo's carrière.

Bekijk het bewuste fragment hieronder