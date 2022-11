Vreemd incident in de Zuid-Chinese Zee: Chinese kustwacht steelt brokstuk van de Filipijnse marine

Het gaat mogelijk om een brokstuk van de "Lange Mars 5B". Deze maand heeft China opnieuw zo'n raket de ruimte ingestuurd, zoals eerder ook in juli al gebeurde. Ze brengt materiaal naar het Chinese ruimtestation dat in aanbouw is.

Probleem met de Lange Mars-raketten is dat ze ongecontroleerd neerkomen op aarde, in grote brokstukken die niet helemaal opbranden in de atmosfeer. Dat lokte felle kritiek uit, onder meer van de Verenigde Staten, die China verwijten de internationale afspraken terzake niet na te komen. Meestal storten de raketten neer in zee, zonder schade aan te richten. Ook eerder al heeft Indonesië brokstukken ervan op zee gevonden.