Crèche in Bilzen moet voorlopig 3 maanden dicht na klacht over geforceerd voeden

“We hebben vrijdag in de late namiddag een schrijven ontvangen van het Agentschap Opgroeien waarbij ze meedeelden dat het kinderdagverblijf voor 3 maanden geschorst is”, zegt burgemeester Bruno Steegen. (Beter Bilzen). “Er is een heel onderzoek geweest en we zullen vandaag ook in gesprek gaan met de uitbaatster van het kinderdagverblijf. Als stad moeten wij er nu voor zorgen dat de 24 kinderen die er dagelijks opgevangen werden, een andere plaats krijgen.

“Onze diensten zijn er nu mee bezig, en dat is de eerste prioriteit”, gaat Steegen verder. “Het is niet gemakkelijk want er zijn overal wachtlijsten. Ik heb begrepen dat de uitbaatster morgen ook een gesprek heeft met het Agentschap Oproeien.”

Afgelopen weekend kwamen er bij de stad al verschillende verontruste telefoontjes binnen van ouders die nu naar een andere opvangplaats moeten zoeken. De stad Bilzen zal nu in de eerste plaats nagaan of bij bestaande kindercrèches in de stad tijdelijk bijkomende opvangcapaciteit mogelijk is. Ook in de buurgemeenten wordt er naar opvangplaatsen gezocht.