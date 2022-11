Crisis in de kinderopvang leidt tot recordaantal meldingen van gevarensituaties: "We zetten alles op alles"

In 2022 kreeg het Agentschap Opgroeien per maand gemiddeld 26 meldingen van gevarensituaties. In 2021 waren dat er "slechts" 13,6 per maand. Dit jaar zijn er dus bijna de helft zoveel meldingen van gevarensituaties. De maanden oktober en november werden daarbij nog niet mee in rekening genomen, maar naar alle waarschijnlijkheid ligt dat aantal nog hoger. Wanneer bepaalde wantoestanden in de pers komen, neemt de alertheid bij het immers publiek toe. Dat leidt dan tot een hoger aantal meldingen van soortgelijke gevarensituaties.



"Tegelijk zijn we ook alle dossiers en locaties die in handhaving zaten retroactief opnieuw aan het bekijken in het licht van het voorzorgsprincipe", gaat Wouters verder. Wanneer het agentschap dus enig vermoeden heeft van wantoestanden, zal ze meteen ingrijpen. "En ook daarbij zetten we alles op alles om hier snel beslissingen te kunnen nemen. Elke melding die binnenkomt, al is het bij wijze van spreken met behulp van een postduif, wordt vastgenomen en behandeld."