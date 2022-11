Na de heisa rond de OneLove-armband nu ook nieuwe truitjes voor de Rode Duivels: Is de Wereldvoetbalorganisatie FIFA nog van deze tijd?

Eerder vorige week beschuldigde de FIFA-baas Gianni Infantino het Westen van hypocrisie, eurocentrisme en kolonialisatie. "Na wat wij Europeanen de voorbije 3.000 jaar deden, zouden we ons best de komende 3.000 jaar verontschuldigen voor we anderen de les lezen", zei de FIFA-baas toen. "Het is erg gemakkelijk om een terechte vorm van kritiek weg te zetten als eurocentrisme", gaat Constandt verder. "Hoewel we natuurlijk soms vanuit een Westerse bril naar de toestanden in Qatar kijken, neemt dat niet weg dat de kritiek wel terecht is."