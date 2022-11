Gents proefproject om bewonersparkeerplaatsen beter aan te duiden krijgt voorlopig geen vervolg

De stad Gent is op korte termijn niet van plan om parkeerplaatsen voor bewoners beter aan te duiden. Een proefproject in het stadscentrum waarbij gele verf en een symbool van een huisje op de straat geschilderd werden, was nochtans een succes. Minder mensen gingen op een bewonersplaats staan. Wegens de kostprijs en personeelsproblemen, wordt het nu op de lange baan geschoven.