Gentse afdeling KU Leuven wint grote ingenieursprijs met schoolpakket vol onderdelen die via internet met elkaar "praten"

“Dit project is er om twee belangrijke redenen. In de eerste plaats merken we dat technologie overal is en dat er nog amper vragen zijn naar de processen die erachter zitten. Jongeren vinden het de normaalste zaak van de wereld. Met onze rugzak proberen we dat op een heldere manier uit te leggen. Langs de andere kant zien we, zeker na de coronacrisis, dat er een digitale kloof groeit. Ook die willen we met een laagdrempelig lessenpakket wegnemen.” De bedoeling van het project is dat het jongeren warm maakt om later ook verder te gaan in STEM-richtingen.