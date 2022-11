Gentse politie kan amper optreden tegen minderjarigen onder de 16 die toch met e-step rijden

“We moeten toegeven dat we soms minderjarigen van 13 of 14 jaar betrappen met een e-step en dan amper tools hebben om op te treden”, zegt de Gentse korpschef Filip Rasschaert. Over hoeveel overtredingen het gaat, is moeilijk te zeggen. De cijfers worden niet apart bijgehouden. “En, ook bij andere verkeersovertredingen kunnen we weinig doen.” Het probleem duikt ook in andere steden en gemeenten op.