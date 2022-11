Urenlang topoverleg over nummerplatenruzie is mislukt: vrees dat conflict tussen Servië en Kosovo weer oplaait

Maar dat zien de Servische Kosvaren niet zitten. Zij houden vast aan hun Servische identiteit, en rekenen op de grote broer uit Belgrado - Servië dus - om hen te beschermen. Veel Servische Kosovaren betalen hun belastingen niet, of hun elektriciteitsrekening. Zij boycotten de staat.

Recent hebben ze uit protest over de nummerplatenkwestie zelfs het werk neergelegd of ontslag genomen, als agent, ambtenaar of rechter. In de Servische dorpen heeft de Kosovaarse staat op dit ogenblik dus gezag noch personeel.

Terwijl de Kosovaarse regering net probeert om de autoriteit van de staat overal te doen gelden, ook dus in de Servische gebieden. Sinds Kosovo zich in 2008 van Servië afscheurde, is het nooit gelukt om de tweespalt te doorbreken. De meeste Serviërs in Kosovo aanvaarden het gezag van de regering niet.