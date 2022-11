Parket Limburg trekt 552 rijbewijzen in omdat bestuurders betrapt zijn met gsm achter het stuur

Met de actie wil het parket bestuurders bewust maken van de afleiding in het verkeer, want uit onderzoek blijkt dat in acht procent van de dodelijke ongevallen er sprake is van gsm-gebruik. De Schutter waarschuwt dan ook. "Wie zijn ogen op zijn gsm heeft, heeft ze niet op de weg. En het is net daar dat het gebeurt, en het gaat ook allemaal heel snel. Nu we het hoge aantal betrapte bestuurders zien, zijn we van plan om deze actie regelmatig te herhalen."