Tientallen doden en honderden gewonden na aardbeving op Indonesische eiland Java

De aardbeving deed zich voor rond half acht vanochtend Belgische tijd (iets voor 13.30 lokale tijd). Ze had een magnitude van 5,6 volgens de Indonesische Meteorologische, Geofysische en Klimatologische Dienst. Het epicentrum bevond zich in de buurt van de stad Cianjur in de provincie West-Java, zo'n 75 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Jakarta. Het lag op zo'n 10 kilometer diepte.

De beving is tot in de hoofdstad gevoeld. In Jakarta werden verschillende kantoorgebouwen geëvacueerd. Na de beving werden gedurende twee uur nog 25 naschokken gemeten.