Infraroodpoortjes maken verborgen vleermuizen in Fort Steendorp in Temse zichtbaar

In het Fort Steendorp, een van de belangrijkste overwinteringsplaatsen voor vleermuizen in Vlaanderen, worden sinds 2014 al gegevens verzameld met infraroodpoortjes. Zo'n infraroodpoortje is een telpoortje waarbij de vleermuizen door een aantal onzichtbare lichtstralen vliegen. Iedere in- en uitvliegende vleermuis wordt dan automatisch geteld. Uit het experiment in Temse blijkt nu dat slechts één op de drie (37 procent) van de waargenomen totale vleermuispopulatie visueel is waargenomen.

Met andere woorden, ongeveer twee derde van de vleermuizen overwinteren in voor de vrijwilligers ontoegankelijke of verborgen plaatsen zoals watergangen, schachten, kieren en spleten die niet worden opgemerkt bij een visuele telling. In plaats van een 1.000-tal zou het fort zo'n 3.000 vleermuizen herbergen. Dat maakt het fort, dat nu al een van de belangrijkste overwinteringsplaatsen van het land is, nog belangrijker.