Jabbeke houdt noodopvang asielzoekers tegen wegens mogelijk PFAS-risico

Concreet vindt Casteleyn het niet verantwoord om mensen onder te brengen op de voormalige terreinen van de Civiele Bescherming. De site is een van de zovele die moet onderzocht worden op de aanwezigheid van PFAS.

“De mensen van de Civiele Bescherming hadden daar een brandweerinstallatie en oefenden op hun terrein met blusschuim, waarin PFAS zit.” Vandaar dat vermoed wordt dat er PFAS in de grond zit, maar daarvoor is het wachten op een rapport van OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij die een bodemattest moet afleveren.

“Ik wil weten of het veilig is om er mensen te huisvesten. Je kan toch geen mensen toelaten, zonder dat je weet dat het veilig is. Als ik mensen toelaat in m’n gemeente, moet ik weten of het veilig is, vooral voor hun kinderen, die buiten spelen.”