Europees Parlement viert 70e verjaardag: krijgt het binnenkort nieuwe gebouwen in Straatsburg én in Brussel?

Aan de basis van wat we nu kennen als Europese Unie, ligt de Europese Gemeenschap van Kolen en Staal. Zes landen (Frankrijk, Duitsland, Italië, België, Nederland en Luxemburg) beslisten in 1951 dat ze hun kolen- en staalindustrie onder Europees bestuur zouden plaatsen. Ze richtten ook een gemeenschappelijk parlement op, om toezicht te houden op dat bestuur. De eerste vergadering van dat parlement (de "Gemeenschappelijke Vergadering") vond plaats op 10 september 1952 in Straatsburg. De eerste voorzitter was de Belg Paul-Henri Spaak. De Gemeenschappelijke Vergadering bestond uit leden van de nationale parlementen. In 1962 (de EEG was toen opgericht) veranderde de Gemeenschappelijk Vergadering haar naam in Europees Parlement.

Sinds 1979 worden de leden van het Europees Parlement om de vijf jaar rechtstreeks verkozen door de burger, en bestaat het parlement dus niet meer uit afgevaardigden van de nationale parlementen. In het begin was het Europees Parlement niet meer dan een adviesorgaan, maar intussen is het een machtig parlement geworden: het beslist mee over bijna alle Europese wetgeving, van milieuregels tot rij- en rusttijden voor vrachtwagenbestuurders. Wetten die gelden in 27 landen, voor 450 miljoen burgers.