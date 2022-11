Lifetime Achievement Award op de MIA's gaat naar Vaya Con Dios: "Uniek internationaal verhaal"

Deze Lifetime Achievement Award op de MIA's is niet de eerste carrièreprijs voor Vaya Con Dios. In februari 2006 kreeg Dani Klein al een carrièreprijs op de ZAMU Awards, de voorloper van de MIA's. Begin 2015 is Dani Klein opgenomen in de Radio 2 Eregalerij, een erkenning van de radiozender en SABAM. Ook het nummer "What's a woman" heeft al een plek gekregen in die Eregalerij.