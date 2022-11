Man uit Houthalen-Helchteren groet zijn buurman in achtertuin, maar het blijkt een inbreker te zijn

"Ik wilde in mijn eigen achtertuin een sigaartje roken", vertelt Muroni. "Ik hoorde voetstappen op de kiezels bij de buren. Ik groet mijn buurman, maar een antwoord bleef uit en de voetstappen stopten ook. Ik hoorde ook dat de hond van de buren heel hard aan het blaffen was. Daarmee maakte ik de link: hier klopt misschien iets niet. Ik ben naar binnen gegaan en heb mijn buurman gebeld. Hij vertelde dat hij niet thuis was. Waarop ik hem zei dat er iemand in zijn achtertuin was. Daarna heb ik alle lichten aangedaan en ben ik naar boven gegaan. Maar eens ik boven was, zag ik al niemand meer. Dus ik denk dat hij al op de vlucht geslagen was.” Tot een inbraak is het niet gekomen, er is ook niets gestolen. De politie bevestigt dat er een melding binnengekomen is over dit voorval en onderzoekt de zaak. Voorlopig is er nog geen spoor van de mogelijke inbreker gevonden.