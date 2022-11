Mantelzorgers dag en nacht welkom om hun oudere geliefden te helpen in GZA Ziekenhuizen

De Antwerpse ziekenhuisgroep GZA start met een proefproject om de mantelzorgers van de oudere patiënten meer te betrekken bij de verzorging. De mantelzorgers krijgen een badge en hebben zo dag en nacht toegang tot de afdelingen Geriatrie. Ze kunnen eventueel de patiënt mee helpen verzorgen of hen gewoon bijstaan op moeilijke momenten. Het project start op 1 december in de campussen in Sint-Augustinus in Wilrijk, Sint-Vincentius in Antwerpen en Sint-Jozef in Mortsel.