Matthijs van Nieuwkerk vertrekt bij BNNVARA na onthullingen over grensoverschrijdend gedrag

Die onthullingen hebben er nu toe geleid dat Mattijs van Nieuwkerk en BNNVARA niet langer zullen samenwerken. "Het feit dat mijn werkgever openlijk twijfelt aan mijn oprechtheid, maakt een verdere samenwerking onmogelijk", schrijft Van Nieuwkerk in een verklaring. "Ik merk dat er veel emoties om de voorrang strijden: schaamte voor de angst die redacteuren hebben gevoeld, spijt dat ik een - letterlijk - blinde ambitie had en daardoor over grenzen ben gegaan, verdriet over dat "De wereld draait door", toch mijn levenswerk, wankelt", aldus Van Nieuwkerk.