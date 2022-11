Na 9 maanden oorlog: "Al meer dan 8.300 Oekraïense burgers gedood"

Ook rond Cherson, de stad in het zuiden die onlangs door Oekraïense troepen werd heroverd, werden de bewoners na acht maanden bezetting geconfronteerd met Russische beschietingen.

Rusland trok zijn troepen deze maand terug uit Cherson en verplaatste een deel ervan naar versterkte posities in de oostelijke regio's Donetsk en Loehansk, een industriegebied dat bekend staat als de Donbas.

Maar het Oekraïense leger slaat terug, volgens Zelenski. "In de regio Loehansk gaan we langzaam vooruit tijdens de gevechten. We vernietigen consequent en zeer berekend het potentieel van de bezetters."

Cherson blijft trouwens nog steeds zonder elektriciteit, stromend water of verwarming zitten. Volgens militaire analisten in Kiev zijn er ook Russische aanvallen bezig rond Bachmoet en Avdiivka in de regio Donetsk.