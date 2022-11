"Klootzak, vuile hond": Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB vraagt respect voor personeel met opvallende campagne

Youssef Swatt, zelf de zoon van een buschauffeur, is in ieder geval heel tevreden dat hij aan dit project mocht meewerken. "Het thema raakt mij direct en ligt me na aan het hart. Mijn vader was chauffeur bij de TEC in Doornik. Ik woon al zeven jaar in Brussel en maak veel gebruik van de MIVB, dus ik heb regelmatig contact met MIVB’ers en ik heb grote bewondering voor hun werk", vertelt hij. "Het is een baan die veel opoffering vergt, met dienstregelingen die niet altijd gemakkelijk zijn als je onderweg bent. De veiligheid en het comfort van de reizigers hangen af van de bestuurder. Zij staan doorgaans in de schaduw en worden niet vaak genoeg gewaardeerd."