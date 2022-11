Hernieuwde vrede tussen MR en Open VLD? Bouchez: "Het is niet onze taak om de regering te verdedigen, we mogen de waarheid niet verbergen"

Hoewel het nog maar pas achter de rug is, en misschien wel de oorzaak was voor de ontspoorde relatie tussen Bouchez en Lachaert, gaat Bouchez de kwestie De Bleeker - Bertrand niet zomaar uit de weg. "Ik wil me niet moeien met de interne politiek van de Open VLD. Maar persoonlijk vind ik wel dat De Bleeker heel wat verdiensten heeft. Ik deel ook een deel van haar analyse, dat is ook het geval voor het grootste deel van de liberale familie." Daarmee gaat Bouchez lijnrecht in tegen Lachaert, die nog steeds van oordeel is dat De Bleeker fouten heeft gemaakt.

Of Alexia Bertrand, kersvers staatssecretaris voor Open VLD en voormalig MR-politica, het begrotingstekort kan dichten en de Europese verwachtingen kan inlossen, hangt volgens Bouchez vooral af van de andere partijen. "Ik wens Bertrand het beste toe. Ze heeft mijn volwaardige steun. Maar ik wil duidelijk zijn. Ook al is ze de beste staatssecretaris van Begroting ooit, zonder grondige hervormingen komen we tot geen enkel resultaat."