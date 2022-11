Bestelwagen rijdt zich vast in Antwerpse tunnel en verliest laadbak : "Vermijd de omgeving"  

De Van Eycktunnel in het centrum van Antwerpen is volledig geblokkeerd nadat een bestelwagen zich er heeft vastgereden. "Iets voor 7 uur is een te hoge bestelwagen door de Van Eycktunnel gereden. De laadbak van de bestelwagen heeft de bovenzijde van de tunnel en de waarschuwingsbalk geraakt. De laadbak is daardoor afgerukt en de brokstukken versperren de weg. "Er kan geen verkeer meer door", legt Wouter Bruyns van Politiezone Antwerpen.