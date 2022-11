Oplossing gevonden om extra cocaïne te kunnen verbranden: "Tegen het einde van het jaar moet alles weggewerkt zijn"

Zaterdag raakte bekend dat er zoveel cocaïne in beslag genomen wordt in de Antwerpse haven, dat de vangst opgeslagen moet worden bij de douane. Dat zou drugsbendes wel eens op ideeën kunnen brengen, bijvoorbeeld om de loodsen van de douane binnen te vallen. De erkende verbrandingsinstallaties krijgen de inbeslaggenomen cocaïne niet verwerkt, luidde het.



De Antwerpse procureur Franky De Keyser trok enkele weken geleden al bij minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) aan de alarmbel. Ook de Antwerpse burgemeester, Bart De Wever (N-VA), klopte om die reden al aan bij Van ­Quickenborne. Bij de kabinetten van Van Quickenborne en De Wever zei men dat er gezamenlijk naar een oplossing wordt gezocht.

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) zei zaterdag dan weer dat er wel voldoende capaciteit is in de verbrandingsovens, maar dat de problemen logistiek van aard zijn. Een oplossing voor de kwestie zou op korte termijn bereikt kunnen worden, en lijkt er nu te zijn.

"Er is een structurele oplossing: de capaciteit om cocaïne te verbranden wordt gevoelig opgetrokken", zegt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën. Om veiligheidsredenen kan de federale overheidsdienst niet meer details geven. Het probleem zou "tegen het einde van het jaar" opgelost kunnen zijn, aldus nog Adyns. "Maar als we opnieuw een grote vangst doen - meer dan 5 ton - dan zullen we die nog altijd niet allemaal onmiddellijk kunnen vernietigen."