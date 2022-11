Hebe de Bonafini overleden, mede-oprichtster van mensenrechtengroep Dwaze Moeders in Argentinië

In 1977, een jaar na het begin van de militaire dictatuur in Argentinië, werden twee zonen en een schoondochter van Hebe de Bonafini meegenomen door soldaten. Ze vernam niets meer van hen en ging op zoek in ziekenhuizen, politiekantoren, gerechtsgebouwen en mortuaria. Ze ontmoette veel andere vrouwen in dezelfde situatie. De moeders wilden opheldering van de autoriteiten, maar vonden geen gehoor. Uit protest gingen ze zwijgend over het Plaza de Mayo lopen, het centrale plein in de hoofdstad Buenos Aires, in het zicht van het presidentiële paleis. Niet zonder risico, want de junta verbood bijeenkomsten van meer dan drie personen.

Maar de week erop kwamen ze terug en herhaalden ze hun actie. De Asociación Madres de Plaza de Mayo, de Vereniging van Moeders van het Meiplein, bij ons bekend als de "Dwaze Moeders", was geboren. Sindsdien kwamen de Dwaze Moeders elke donderdag bijeen op het Plaza de Mayo. Ze begonnen luierdoeken op hun hoofd te dragen, als symbool voor hun vermiste kinderen. Later werden dat witte sjaals en kapjes. Het regime brak de protesten op, de vrouwen kregen te maken met intimidatie. Azucena Villaflor, de eerste voorzitter, verdween in 1977. Hebe de Bonafini nam de leiding over.

Ondanks de tegenkanting bleef het protest voortdurend en kreeg de groep meer en meer leden. Ze plaatsen de wantoestanden van de Argentijnse dictatuur op de internationale agenda en verhoogden zo de druk op het regime. Tot aan het einde van de dictatuur in 1983 bleven de Dwaze Moeders actievoeren, maar ook sindsdien komen nog elke week vrouwen samen op het Plaza de Mayo.