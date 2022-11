Ruimteschip Orion scheerde rakelings langs de maan als onderdeel van de Artemis-missie

Orion maakt nu gebruik van de zwaartekracht van de maan om er een keer rond te cirkelen. De bedoeling is om te testen hoe sterk de zwaartekracht van de maan is, en hoeveel energie er nodig is om een baan om de maan te beschrijven. Dat is dan weer belangrijk voor toekomstige missies naar de maan, in een volgende fase van het Artemis-programma. Het is de bedoeling om een permanent ruimtestation rond de maan te laten cirkelen.

Daarna reist Orion dus nog een heel stuk verder door. De bedoeling is om te testen of alle technische onderdelen goed blijven werken wanneer ze zich zo ver van de aarde bevinden. Er is wel de ervaring met het internationale ruimtestation ISS, maar dat bevindt zich veel dichter bij de aarde. Na die verre uitstap keert Orion terug naar de aarde. Als alles goed gaat, plonst de capsule op 11 december ergens neer in de Stille Oceaan.

Het is 50 jaar geleden dat er nog een mens op de maan is geland. Maar een nieuwe maandlanding is niet voor direct. Eerst komt er nog een bemande ruimtevlucht naar de maan.