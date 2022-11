Dé talkshowpresentator bij uitstek dondert van zijn sokkel: wie is Matthijs van Nieuwkerk?

De reactie van BNNVARA is kort: "Het nieuwe statement nemen we mee in ons beraad en in de gesprekken die we met Matthijs voeren." Vandaag, drie dagen later, stapt van Nieuwkerk zelf op. "Het feit dat mijn werkgever openlijk twijfelt aan mijn oprechtheid, maakt een verdere samenwerking onmogelijk", luidt het. "Ik zal de komende periode gebruiken om tot bezinning te komen en daarna hoop ik weer van me te laten horen."