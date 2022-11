President Tokajev van Kazachstan met riante meerderheid herverkozen

Tokajev kwam in 2019 aan de macht, maar stond lange tijd in de schaduw van zijn voorganger Noersoeltan Nazarbajev. Die leidde de Centraal-Aziatische republiek dertig jaar lang met harde hand en bleef ook na zijn aftreden een enorme invloed uitoefenen op Kazachstan. Begin dit jaar kwam het echter tot ongezien en heftig protest. Aanleiding waren de hoge brandstofprijzen, maar de woede keerde zich ook tegen Tokajev en vooral tegen zijn voorganger, die de touwtjes nog strak mee in handen hield. Om het protest onder controle te krijgen, riep Tokajev de hulp van Rusland in.