Eieren fors duurder geworden, sector vreest voor tekorten

Een ei is het afgelopen jaar fors duurder geworden. De gemiddelde groothandelsprijzen zijn bijna voor alle eieren verdubbeld. Door de oorlog in Oekraïne zijn de energie- en voederkosten voor pluimveehouders gestegen, maar ook een lager aanbod, de vogelgriep en de stijgende vraag naar eieren leidt tot hogere prijzen. In de supermarkten valt de prijsstijging voorlopig nog mee, maar volgens Ellen Vaneynde van Landsbond Pluimvee is het einde nog niet in zicht, ze vreest voor tekorten en nog hogere prijzen.