Qatar tekent een van grootste LNG-deals ooit met China: kopzorgen voor Europa? "Bevestigt dat we sneller moeten afstappen van fossiel gas"

"De gasleveringen van Rusland 1 op 1 vervangen, is geen goed idee. Je kunt daar niet op rekenen, want voor LNG liggen de meeste volumes al vast onder langetermijncontracten", weet Van de Graaf. "Bovendien zit je ook bij de alternatieve leveranciers met geopolitieke of diplomatieke problemen: kijk naar landen als Qatar, Algerije of Azerbeidjan: ofwel zijn er vraagtekens bij de mensenrechten, ofwel is er politieke onenigheid, ofwel is er zelfs oorlog."