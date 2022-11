Hoe de drie slachtoffers op de WK-werven van Besix om het leven kwamen: "Ondoordachte beslissingen en potentieel dodelijke uitrusting"

Besix: een reus in de bouwsector



De groep stelt vandaag wereldwijd direct ongeveer 11.000 mensen te werk, is aanwezig in 25 landen op de vijf continenten en haalde in 2021 een omzet van bijna 3 miljard euro. Besix heeft sinds 1965 ervaring in het Midden-Oosten. Het richtte er een apart dochterbedrijf voor op: Six Construct. Grote contracten die werden binnengehaald zijn: de diepzeehaven in Doha, de hoofdstad van Qatar, het vijfsterrenluxehotel The Emirates Palace in Abu Dhabi, het nieuwe Guggenheimmuseum in Abu Dhabi en de Burj Khalifa in Dubai.



Six Construct haalde ook twee opdrachten binnen voor het WK in Qatar. Het bouwde het gloednieuwe Al Janoubstadion in Al Whakra en renoveerde het Khalifastadion, waar één van de halve finales zal worden gespeeld. Beide projecten samen kostten 894 miljoen euro. Het Al Janoubstadion, zo stelt de groep, was op tijd klaar en werd opgeleverd aan een kostprijs die 30% lager lag dan oorspronkelijk geraamd. Volgens hun PR-afdeling stellen de technische innovaties en de kunde van de ingenieurs Besix in staat kostenefficiënter te werken dan de concurrenten.