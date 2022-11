Rode Kruis opent een zorgbibliotheek in woonzorgcentrum het Vlashof in Stekene

In woonzorgcentrum Vlashof in Stekene is vanmiddag een zorgbibliotheek geopend. Bij een zorgbibliotheek van het Rode Kruis verzorgen vrijwilligers in een zorginstelling een bibliotheek met aangepaste boeken en ander ontleenmateriaal. Zo zijn er ook spelletjes of puzzels die kunnen helpen bij ergotherapie. Naast de gewone werking van een bibliotheek is het vooral de bedoeling dat de vrijwilligers ook een praatje slaan met de bewoners die een boek willen lezen.