Sector kinderopvang kreunt: “Nieuw informaticasysteem voor ouders én medewerkers op komst”

Toch erkent Jans dat de problematiek ernstig is. “Het is dringend nodig om in te grijpen. Er moet geïnvesteerd en hervormd worden, dit mag niet opnieuw gebeuren.” Ze legt zelf de vinger op de wonde: “Er is een tekort aan personeel. En de arbeidsvoorwaarden in de kinderopvang zijn niet voor iedereen even interessant. Ik denk dat we daar stappen in moeten zetten.”