LGBTQ-personen kruipen soms terug de kast in als ze in woonzorgcentrum belanden: "Het is een vergeten en onzichtbare groep"

Veel woonzorgcentra gaan er volgens Doumen en Looman van uit dat iedereen hetero en cisgender is. "Er blijft toch wel vaak de misvatting dat queer personen jong zijn en dat oudere personen allemaal cisgender en heteroseksueel zouden zijn", zegt Looman. "We willen dat die centra duidelijk aangeven dat we welkom zijn", legt Doumen uit. "Dat kan in kleine dingen zitten. Door bijvoorbeeld een regenboogvlagje op te hangen of specifiek aan te geven dat we de ruimte krijgen om onszelf te zijn."