Adele over eerste show in Las Vegas: "Ik ben zo nerveus, zo bang en zo gelukkig"

Adele heeft er een emotioneel weekend opzitten. Vrijdag verwelkomde ze haar fans op haar eerste show in Caesars Palace in Las Vegas. De Britse zangeres zou normaal gezien al begin dit jaar in de Amerikaanse gokstad optreden, maar op het laatste moment blies ze die optredens af, omdat er een corona-uitbraak was in haar team. "De show is niet klaar", liet ze toen in tranen aan haar fans weten. Sommigen waren al in Las Vegas en bleven ontgoocheld achter.