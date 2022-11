Na geannuleerde tournee: The Weeknd staat volgende zomer in het Koning Boudewijnstadion

De coronacrisis heeft de wereldwijde doorbraak van The Weeknd dus niet tegengehouden, integendeel. Zijn album "After hours" met daarop onder meer de hit "Blinding lights" heeft The Weeknd volledig op de kaart gezet. In 2021 mocht hij het veelbekeken (en besproken) concert spelen tijdens de Half Time op de Super Bowl. Time Magazine heeft hem in al 2020 uitgeroepen tot één van de meest invloedrijke personen.

Op 11 juli 2023 staat The Weeknd in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Na Rammstein is hij de tweede artiest die volgende zomer in het openluchtstadion zal spelen. De Duitse metalgroep speelt wel drie shows, van 3 t.e.m. 5 augustus.