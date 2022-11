Duizenden vergeten dossiers over Tweede Wereldoorlog geven informatie over Belgische "dwangsoldaten"

Voor historisch onderzoek is de vondst dus interessant, maar zeker ook voor veel nabestaanden onder de bewoners van de Oostkantons. Bijna 80 jaar na de oorlog weten veel families nog altijd weinig of niets over verwanten die in het Duitse leger vochten. “Het was vaak een taboe-onderwerp”, aldus Wilkin. “Zij die nog in leven zijn, hebben hen uiteraard meestal niet gekend en vernamen niets van wie hen wel gekend had. Het leek wel alsof het verhaal van de malgré-nous met een laag lood was bedekt.”