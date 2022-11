Vier jongeren opgepakt in Beveren op verdenking van afpersing en grijpdiefstal

In Beveren heeft de politie vier jongeren opgepakt die verdacht worden van een poging tot afpersing en een grijpdiefstal met geweld. Twee van hen kregen van het parket Oost-Vlaanderen voorwaarden opgelegd. De twee andere minderjarigen werden voorgeleid voor de jeugdrechter in Dendermonde. Eén minderjarige werd in een gemeenschapsinstelling geplaatst, de andere verdachte kreeg voorwaarden opgelegd.