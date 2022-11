Vijf mannen opgepakt op verboden terrein in Antwerpse haven: mogelijke drugsuithaling 

De Antwerpse politie betrapte zondagavond vijf mannen op een verboden terrein in het Antwerpse havengebied. Mogelijk wilden ze daar een partij drugs uit containers halen. Drie verdachten konden volgens het Antwerpse parket ter plaatse opgepakt worden. Twee anderen sloegen op de vlucht, maar konden even later op de Antwerpse ring gevat worden.