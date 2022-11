Werken voor nieuw overstromingsgebied begonnen in Wetteren

Na het archeologische onderzoek vorige maand, zijn aan de Schelde in Wetteren nu de werken begonnen om er een nieuw overstromingsgebied aan te leggen. Dat wordt 20 hectare groot, en zal water kunnen opvangen als het peil van de Schelde te hoog wordt. Zo kunnen overstromingen en wateroverlast vermeden worden. Er komt ook een nieuwe sluis, zodat er elke dag water kan in- en uitstromen.

Om dat nieuwe overstromingsgebied aan te leggen, moeten nu eerst heel wat planten en bomen uit het gebied verdwijnen. Die zouden niet kunnen overleven als het gebied in de toekomst volloopt met water. Op termijn zullen er in het natte gebied nieuwe soorten planten en bomen groeien. Zo zal er bijvoorbeeld spontaan een wilgenvloedbos ontstaan. Die nieuwe riviernatuur zal ook helpen om de knijtenplaag in de regio te beperken.

Rond het nieuwe overstromingsgebied komt ook een dijk. De werken daarvoor starten in de lente van volgend jaar.