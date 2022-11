Atleet, ondernemer en weldoener: wie is Ghanim Al Muftah, de opmerkelijke WK-ambassadeur van Qatar met de eeuwige glimlach?

En zo geschiedde. Ghanim groeide op met het eeuwige positivisme en levensmotto van zijn ouders: "niets is onmogelijk". Zijn vader en moeder stonden erop dat Ghanim een gewoon leven leidde, voorbij de grenzen van zijn beperking. En dus ging Ghanim samen met zijn broer Ahmad en zijn schoolvriendjes voetballen, met schoenen aan zijn handen in plaats van aan zijn voeten. Hij leerde zwemmen en skaten en volgde judoles. Daar kwamen later diepzeeduiken, ijshockey en bergbeklimmen bij.



In 2015 -hij was toen nog maar 13- vertelde hij zijn levensverhaal op het YouTube-kanaal van de Paralympische Spelen. "Iedereen heeft het recht om te dromen en heeft ambities die hij kan bereiken. Ik wil dat mensen begrijpen dat mensen met een beperking in staat zijn om te geven en actief zijn in de samenleving", klonk het. Toen al was Ghanim bijzonder actief op sociale media, met bijna 1 miljoen volgers op Instagram, en zette hij zich met zijn familie in voor goede doelen. Zijn droom was om later zelf deel te nemen aan de Paralympische Spelen, zei hij.

Drie jaar later beklom Ghanim de Djabal Shams in Oman, de hoogste berg in de hele Golf-regio. Hij wil later ook nog de Mount Everest, de hoogste berg van de wereld, aan zijn lijstje toevoegen.