100 amateurkunstenaars stellen binnenkort tentoon in KMSKA: dit zijn de winnaars van de Nationale Expo

Honderd amateurkunstenaars zullen vanaf 22 december tentoonstellen in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen. Zij namen deel aan een wedstrijd georganiseerd door het museum, VRT en MuseumPASSmusées. Meer dan 2.500 kandidaten stuurden een werk in. De winnaars werden gekozen door het publiek en een professionele jury. "We willen een open huis zijn voor iedereen en dit project sluit daar heel mooi bij aan", zegt Carmen Willems, algemeen directeur van het KMSKA.