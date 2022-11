Mechelse politie betrapt vrachtwagenchauffeur (55) die al uur op weg is met 2,5 promille in het bloed

Agenten van de politiezone Mechelen-Willebroek hebben afgelopen weekend enkele zwaar dronken chauffeurs uit het verkeer gehaald tijdens verschillende WODCA-controles. 27 chauffeurs testten positief. Vijf van hen moesten hun rijbewijs voor 15 dagen inleveren. Een van hen was een 55-jarige vrachtwagenchauffeur uit Namen die al een uur op weg was en 2,5 promille alcohol in zijn bloed had.