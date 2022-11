Zuid-Afrikaanse oud-president Jacob Zuma moet opnieuw naar gevangenis

Jacob Zuma werd in juni 2021 veroordeeld omdat hij weigerde te getuigen voor een commissie die corruptie onderzocht tijdens zijn presidentschap (2009-2018). Toen hij een maand later de cel in moest, leidde dat tot een golf van geweld en plunderingen, temidden van een gespannen sociaal-economisch klimaat. Er vielen 350 doden. Twee maanden later kwam Zuma weer vrij, om gezondheidsredenen, en werd hij onder gerechtelijk toezicht geplaatst.

Het Hooggerechtshof van Beroep meent "dat de voorwaardelijke vrijlating om medische redenen van meneer Zuma onwettig was". De verantwoordelijke van het gevangeniswezen liet Zuma voorwaardelijk vrij tegen het advies van het medisch comité van de instelling in. De medische experts waren van oordeel dat Zuma "niet voldeed aan de voorwaarden".

Over de gezondheidstoestand van Zuma blijven er veel vraagtekens bestaan. In medische rapporten die het hof citeerde, staat dat hij problemen heeft als gevolg van een hoge bloeddruk, een hoge bloedsuikerspiegel en ernstige letsels aan de dikke darm.

Niettegenstaande de vele schandalen wordt Jacob Zuma nog altijd gezien als de grootste rivaal van zittend president Cyril Ramaphosa. Minder dan een maand voor een conferentie van de regerende partij, het ANC, die cruciaal is voor de politieke toekomst van Ramaphosa, probeerde Zuma meermaals om hem te destabiliseren door zijn onkreukbaarheid in twijfel te trekken.