6 nieuwe zwanen uitgezet in Brugse wateren

In het centrum van Brugge heeft het stadsbestuur zes nieuwe zwanen uitgezet. Dat was nodig omdat de populatie gekrompen was door de vogelgriep. Een tiental zwanen stierf aan de ziekte. En er kwamen ook geen nieuwe zwanen bij omdat ze geen nesten konden bouwen omdat ze opgehokt zaten. In totaal zwemmen er nu 69 zwanen op de Brugse Reien.