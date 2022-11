Antwerps parket waarschuwt: veel aangiftes van "helpdeskfraude" op korte tijd

Het is een vorm van fraude die regelmatig opduikt, maar in de provincie Antwerpen zijn er de jongste tijd opnieuw veel aangiftes. Ook in de politiezone Neteland en de politiezone Balen-Dessel-Mol is er een toename. “Het is een acuut probleem. Zo’n plotse stijging betekent dat er opnieuw een criminele organisatie actief is en daar proberen we natuurlijk aan te werken, maar in eerste instantie willen we voorkomen dat er nog meer slachtoffers vallen”, aldus Aerts.