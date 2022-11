Gaat er binnenkort weer Belg naar de ruimte? Europese ruimtevaartorganisatie ESA maakt nieuwe astronauten straks bekend 

Straks weten we of er binnenkort weer een Belg naar de ruimte gaat. Om 14.20 uur maakt de Europese ruimtevaartorganisatie ESA de nieuwe lichting astronauten bekend. Meer dan 22.000 kandidaten uit 25 Europese landen stelden zich kandidaat, onder wie ook 1.000 Belgen. Zeker één Belg zou het tot in de laatste ronde hebben geschopt. De kans bestaat dat hij of zij de derde Belg ooit in de ruimte wordt.