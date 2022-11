Bertem hijst regenboogvlag als reactie op verbod regenboogband op WK in Qatar

"Diversiteit is iets dat wij in Bertem altijd als thema hebben gezien, we vinden dat bijzonder belangrijk", gaat de burgemeester verder. "Als er geen reacties komen van elders, zullen we dat vanuit het kleine Bertem doen. Ook al is het maar symbolisch en een kleine actie, wij vinden dat belangrijk. Iedereen doet natuurlijk wat hij wil, maar het zou een goed signaal zijn mochten de lokale besturen zich op dezelfde manier laten horen, want ik hoor uit Brussel bijzonder weinig.”

De wedstrijden van de Rode Duivels worden op groot scherm uitgezonden in de sporthal van Leefdaal. “Ik heb aan de organisatie, The Beginners, gevraagd om een regenboogvlag uit te hangen in de zaal. Dus morgen zal de vlag daar hangen tijdens de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Canada."