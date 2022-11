Arbeiders op WK-werven van Besix getuigden over misbruik in rapport, hoofdsponsor Rode Duivels reageert

Het rapport is op 10 november jongstleden naar buiten gebracht, exact tien dagen voor de start van het WK. De opgesomde misbruiken doen zich voor op de werven van 7 van de 8 stadions die voor het WK in Qatar gebouwd of verbouwd zijn. Daarbij ook de twee stadions waar de Belgische bouwonderneming Besix, sponsor van de Rode Duivels, hoofdaannemer van is: het Khalifa International stadion in Doha en het Al Janoubstadion in Al Wakrah.